Barcellona-Siviglia 3-0 dts: catalani al cardiopalmo, è finale di Coppa del Re

Il Barcellona vola in finale di Coppa del Re. Battuto 3-0 il Siviglia ai supplementari e ribaltato il 2-0 dell’andata.

E’ il Barcellona la prima squadra a qualificarsi per la finale di Coppa del Re edizione 2020/2021. La compagine blaugrana è infatti riuscita a strappare l’ambito pass in maniera quasi clamorosa e al termine di una partita, quella con il Siviglia, che ha regalato emozioni a non finire.

Gli uomini di Koeman erano chiamati a ribaltare il 2-0 firmato Koundé-Rakitic subito nel match d’andata al Sanchez Pizjuan. Una piccola impresa resa più agevole dal gran goal da fuori area con il quale Dembele ha sbloccato la sfida di ritorno al 12’, riaprendo di fatto ogni discorso.

Il Siviglia ha avuto la sua occasione per rimettere in cassaforte la qualificazione al 73’ quando è stato assegnato un calcio di rigore per un fallo commesso da Mingueza in area ai danni di Ocampos. Sul dischetto si è presentato lo stesso argentino ex Genoa e Milan che si è fatto però ipnotizzare da Ter Stegen.

In pieno recupero, quando gli ospiti si sono ritrovati in inferiorità numerica per l’espulsione di Fernando, la rete di Piqué che ha incredibilmente portato la contesa ai supplementari: cross di Griezmann che il difensore blaugrana ha sfruttato al meglio insaccando dalla corta distanza.

Nel primo dei due tempi supplementari, al 95’, il goal del 3-0: gran traversone di Jordi Alba dalla sinistra verso l’area piccola e Braithwaite, sfuggito alla marcatura degli avversari, con un colpo di testa in tuffo non sbaglia.

Nel finale, il Siviglia non trova la forza per trovare la rete e al 103’ perde anche un altro uomo per l’espulsione di De Jong.

A passare è il Barcellona che ora attenderà una tra Athletic Bilbao e Levante in finale (1-1 in casa del Bilbao all’andata).