Un "Clasico" clima da Barcellona-Real Madrid, Vinicius a Ferran Torres: "Zitto che sei scarso"

Nervi tesi in una delle sfide più importanti della stagione, quella che ha consegnato ai Blancos l'accesso alla finale di Copa del Rey.

Non il solito "Clasico": primo perché la situazione in Liga è diversa, con i blaugrana che viaggiano spediti verso il titolo. Secondo perché le condizioni alla vigilia, ovvero il vantaggio degli uomini di Xavi, ha sostanzialmente spianato la strada alla parte epica del confronto. Quella che vede una tra Barcellona e Real Madrid vincere in rimonta, in casa altrui.

E' capitato ai Blancos di Carlo Ancelotti, che hanno rifilato un poker con la rete di Vinicius e la tripletta di Karim Benzema.

E i nervi sono saltati, poi, com'è normale che sia in uno 0-4: Vinicius e Ferran Torres, dopo il quarto goal delle Merengues, hanno avuto un confronto piuttosto acceso, proprio a ridosso della sostituzione del brasiliano.

L'attaccante blaugrana si è avvicinato a dire qualcosa al suo avversario, "protetto" da Benzema e gli altri, ma questo non è stato certo in silenzio.

Anzi: le telecamere lo hanno inquadrato mentre rivolgeva una frase a Ferran Torres, emblematica e forte allo stesso tempo.

"Zitto tu che sei scarsissimo".

Senza giri di parole, Vinicius ha attaccato l'attaccante spagnolo, prima di lasciare il campo in una serata magica che proietta il Real Madrid in finale di Copa del Rey contro l'Osasuna.