Barcellona-Real Madrid al Camp Nou a rischio: la Liga vuole spostare la gara al Bernabeu

La Liga ha proposto di giocare al Bernabeu il Clasico del 26 ottobre: per ora in programma al Camp Nou, si vogliono evitare scontri politici.

In programma per sabato 26 ottobre al Camp Nou, il Clasico tra e potrebbe invece andare in scena a sorpresa al Santiago Bernabeu.

A proporre un cambio di campo è stata direttamente la . Quella contro il Real Madrid per il Barcellona sarebbe infatti la prima partita al Camp Nou dopo la condanna di nove indipendentisti catalani e quindi in occasione di questo incontro si temono possibili scontri. I blancos , come noto, hanno sempre rappresentato infatti la monarchia spagnola.

Per questo motivo, la Liga sta valutando di spostare il Clasico del 26 ottobre al Bernabeu e di far disputare poi quello del prossimo 1 marzo al Camp Nou. Un vero e proprio scambio di stadi dunque, così da evitare possibili disordini.

"LA RFEF (Federcalcio) ha ricevuto la richiesta della LFP (Liga) ed ha portato il caso al comitato di competenza, che ha presentato la situazione ai club. FCB (Barcellona) e RMA (Real Madrid) hanno tempo fino a lunedì per presentare la loro versione. Dopo aver ricevuto ed analizzato questo materiale, il comitato deciderà".

Questo il comunicato della Federcalcio Spagnola, che adesso passa la palla ai due club. Ora spetterà ai club dire la loro circa questa proposta, con il comitato apposito della Liga che deciderà poi se approvare o meno l'idea avanzata.