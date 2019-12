Barcellona-Real Madrid 0-0: Clasico senza goal, Messi sciupa

Barcellona e Real Madrid non si fanno male e danno vita ad un Clasico a reti bianche. Pochi squilli da parte di tutti gli attaccanti, compreso Messi.

e restano appaiate in testa alla , ma messe una di fronte all'altra non riescono a farsi male e ad azzannare l'avversario. Messi sciupa un'ottima occasione nel secondo tempo, poi ci pensano Sergio Ramos e Piqué a blindare le due porte.

Il Clasico comincia a ritmi bassi, con tanta tattica e le due squadre che si sfidano a scacchi. Ma come un diesel, la partita comincia a poco a poco a 'stapparsi' verso il 20'. Il Real Madrid prende il mano il pallino del gioco e sorprende il Barcellona per il suo atteggiamento coraggioso in quanto a pressing e per il suo modulo asimmetrico (con Bale largo a destra e Isco alle spalle di Benzema). Le tre punte Merengues comunque svariano tanto e creano pericoli dalle parti di Ter Stegen. L'occasione più ghiotta per il Real è un colpo di testa di Varane respinto sulla linea di porta da Piqué.

Il Barcellona invece sorprende in negativo. Gioca troppo basso, si chiude e si affida soltanto ai contropiedi come arma d'attacco. E proprio in occasione di una ripartenza, Sergio Ramos imita Piqué con un salvataggio sulla linea a botta sicura di Messi. Vale come un goal.

La seconda frazione segue lo stesso copione della prima: comincia a ritmi bassi e poi si accende con lo scorrere del tempo. Il Real gioca bene ma il Barcellona prende più campo. Al 60' Leo Messi si divora una grossa palla-goal, ciccando un assist al bacio di Griezmann. Le Merengues rispondono con un goal annullato a Bale per un fuorigioco millimetrico di Mendy. La partita resta in bilico sul filo del rasoio .

Ma nessuno dei cambi operati da Zidane e Valverde (Vidal, Ansu Fati, Modric e Rodrygo) riesce ad accendere la miccia finale. Nemmeno nei minuti di recupero le due squadre provano il forcing e sembrano quasi accontentarsi del pareggio.

IL TABELLINO

Barcellona-Real Madrid 0-0

Marcatori: -

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo (56' Vidal), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann (83' Ansu Fati). All. Valverde

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde (80' Modric); Isco (80' Rodrygo); Benzema, Bale. All. Zidane

Ammoniti: Rakitic, Suarez, Lenglet, Casemiro, Bale, Isco, Sergio Ramos, Carvajal

Espulsi: