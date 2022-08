Barcellona-Rayo Vallecano dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona ospita il Rayo Vallecano nella 1ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARCELLONA-RAYO VALLECANO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Rayo Vallecano

Data: 13 agosto 2022

Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Barcellona di Xavi debutta nella Liga spagnola ospitano al Camp Nou il Rayo Vallecano di Andoni Iraola per la 1ª giornata. I catalani, profondamente rinnovati nella rosa, puntano al titolo, mentre Los Franjirrojos hanno come primo obiettivo la permanenza in massima divisione dopo il 12° posto dello scorso campionato.

Le due squadre si sono affrontate 38 volte nella storia della Liga, con un bilancio di 24 successi blaugrana, 8 pareggi e 6 affermazioni della terza squadra di Madrid. Il Rayo Vallecano ha tuttavia trionfato in entrambe le partite giocate col Barcellona nella Liga nella passata stagione: 1-0 per Los Franjirrojos nell'andata in casa, grazie ad un goal di Falcão, e 0-1 nella partita di ritorno al Camp Nou con la rete della partita di Álvaro García. Precedentemente i catalani si erano imposti consecutivamente in 13 partite di fila.

Il Barcellona ha vinto 4 delle 5 amichevoli disputate nel precampionato, pareggiando soltanto contro la Juventus, mentre il Rayo Vallecano è reduce dai pareggi con Manchester United (1-1) e Valladolid, sempre in partite amichevoli.

La gara contro il Rayo Vallecano segnerà il debutto ufficiale di Robert Lewandowski, capocannoniere delle ultime 5 edizioni consecutive della Bundesliga, nella Liga spagnola. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Rayo Vallecano: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-RAYO VALLECANO

Barcellona-Rayo Vallecano si disputerà la sera di sabato 13 agosto 2022 nel palcoscenico del Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 39ª nella Liga spagnola fra le due formazioni è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BARCELLONA-RAYO VALLECANO IN TV

La sfida della Liga Barcellona-Rayo Vallecano sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Barcellona-Rayo Vallecano su DAZN è stata affidata a Stefano Borghi.

BARCELLONA-RAYO VALLECANO IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà seguire Barcellona-Rayo Vallecano in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL avranno la possibilità di seguire Barcellona-Rayo Vallecano anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con le formazioni ufficiali e dopo il fischio d'inizio la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-RAYO VALLECANO

Xavi dovrebbe recuperare per la prima giornata di Liga sia Christensen sia Ferran Torres, ma quest'ultimo potrebbe accomodarsi in panchina. Nel 4-3-3 dei blaugrana, davanti a Ter Stegen il danese comporrà con Eric Garcia, favorito su Piqué, la coppia di difensori centrali, mentre Araujo e Jordi Alba agiranno da terzini. A centrocampo Busquets sarà il perno centrale, con Pedri e Frenkie De Jong mezzali. Nel tridente d'attacco Lewandowski sarà il centravanti, con Dembélé e Raphinha (in vantaggio su Ansu Fati e Aubameyang) come esterni offensivi.

Iraola risponderà mandando in campo i madrileni con il 4-2-3-1. L'esperto colombiano Falcão dovrebbe giocare da prima punta: 'El Tigre' non è al meglio ma con ogni probabilità sarà recuperato. Alle sue spalle Isi Palazón, Trejo e Álvaro García agiranno a supporto sulla trequarti. In mediana sarà probabilmente Valentín, in vantaggio su Pathé Ciss e Unai López, ad affiancare Comesaña. Davanti al portiere Diego López, Lejeune (favorito su Mario Suárez) e Catena formeranno la coppia centrale difensiva, con Balliu e Fran García nel ruolo di esterni bassi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F. De Jong; O. Dembélé, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Diego López; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Comesaña, Valentín; Isi Palazón, Trejo, Álvaro García; Falcão. All. Iraola