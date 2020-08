Barcellona-Napoli, Gattuso sul rebus Insigne: "Gioca solo se è al 100%"

Gattuso vuole un Lorenzo Insigne a pieno regime per lanciarlo titolare a Barcellona e avvisa il Napoli: "Abbiamo un Everest da scalare".

al dentro o fuori col . Azzurri chiamati a vincere al Camp Nou per volare ai quarti di Champions: l'1-1 dell'andata al San Paolo, impone a Mertens e soci l'impresa.

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, mostra enorme rispetto per i blaugrana e fa il punto sull'eventuale impiego dal primo minuto di Lorenzo Insigne (regolarmente convocato). Nel mezzo, parole dolci per Fabian Ruiz, critiche sulla propria filosofia di calcio rispedite al mittente e idee chiare su come affrontare Messi & co.

"Sappiamo che per noi sarà molto molto difficile, sappiamo che squadra affrontiamo, servirà una grande prestazione tecnica e tattica. Forse neanche basterà, ma c'è la consapevolezza di affrontare grandi campioni". "Insigne oggi si è allenato al 100% con la squadra, che è al 100% lo voglio sentire dalla sua bocca: se non è al 100% non scenderà in campo". "Lozano? Non è cambiato nulla, dopo il lockdown ha lavorato duramente, rispetta le richieste mie e dello staff e sta avendo più spazio. Ha caratteristiche diverse, se vuoi fare palleggio serve tempo mentre per attaccare gli spazi e avere gli uno contro uno può fare la differenza. Non è un problema Lozano, ma di come vediamo il calcio e vogliamo giocare".