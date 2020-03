Il Barcellona ringrazia Messi: 1-0 con la Real Sociedad

Un rigore di Messi a 10' dal termine regala 3 punti al Barcellona contro la Real Sociedad: il 18 marzo i blaugrana sfideranno il Napoli in Champions.

Tra 11 giorni il in Champions, ma intanto il prosegue il testa a testa in vetta alla col . Nel nome di Lionel Messi, match-winner contro la .

I blaugrana, al Camp Nou, trovano 3 punti sudati contro la formazione basca trascinati dal proprio capitano: a 10 minuti dalla fine, la 'Pulce' realizza il rigore decisivo - assegnato dall'arbitro dopo consulto al VAR per un fallo di mano in area - ai fini della vittoria.

Messi, con questa rete, come riportato da Opta diventa il miglior marcatore nella storia dei cinque principali campionati europei con 438 gol in 474 gare, superando Cristiano Ronaldo fermo a 437 in 540.

Nel recupero goal annullato a Jordi Alba - sempre col VAR - per fuorigioco, ma il Barça coglie ugualmente l'intera posta in palio e si porta provvisoriamente a +2 sul Real Madrid con una partita in più.

Setien ha proposto Semedo, Piquè, Lenglet e Jordi Alba davanti a Ter Stegen; una mediana con Rakitic, Busquets e De Jong e il tridente Griezmann-Messi-Braithwaite. Nella ripresa, dentro anche Arturo Vidal.