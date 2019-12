Barcellona-Mallorca, goal straordinario di Suarez: incrocia di tacco

Il Barcellona dà spettacolo contro il Mallorca: Luis Suarez segna il goal del 4-1 con un colpo di tacco geniale incrociando alla cieca.

Che Luis Suarez sia capace di segnare reti spettacolari e a volte impossibili non è certo una novità, visto che nella sua carriera ha fatto goal di ogni tipo. Forse però la mossa geniale che gli è riuscita contro il Mallorca può superarli tutti.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Per segnare il 4-1 per il al Camp Nou ‘El Pistolero’ si è inventato un colpo di tacco alla cieca che ha spiazzato Reina, portiere del Mallorca, che non ha potuto far altro che guardare la palla terminare in rete.

Un tocco geniale, potente e preciso sulla palla in verticale di De Jong, che completa il ‘tridente’ di goal dopo le reti di Griezmann e Messi che avevano messo in discesa la partita.

Si tratta dell’undicesimo goal stagionale, probabilmente uno dei più belli della sua carriera. Se non, addirittura, il migliore in assoluto.