Koeman al Barcellona, Bartomeu conferma: "Messi sarà al centro del suo progetto"

Il ha deciso: sarà Ronald Koeman ad allenare il club a partire dalla prossima stagione. La notizia si è diffusa ieri e oggi trova le conferme più importanti.

Il presidente Bartomeu, in conferenza stampa, ha infatti affermato che sarà proprio l'ormai ex CT della nazionale olandese a prendere le redini del club.

Per il ritorno sembra solo questione di tempo: Koeman è già stato al Barcellona da giocatore, dal 1989 al 1995, decidendo anche la finale di del 1992 contro la .

🔊 @jmbartomeu: "If nothing goes wrong, Koeman will be Barça's head coach next season. We already know how he thinks and his philosophy" pic.twitter.com/5CZHKBi597