Quattro reti del Barcellona femminile Campione d'Europa nei primi 16 minuti, primo tempo con cinque reti blaugrana.

Giornata di Trofeo Gamper in quel di Barcellona. Prima del match maschile delle 21:30, in Catalogna è andato in scena quello femminile, tra le padroni di casa blaugrana e la Juventus. Amichevole sì, ma disfatta difficile da digerire per le bianconere di Montemurro.

Un 5-0 incredibile, momentaneo, quello maturato nei primi 27 di gioco, con quattro reti da parte del Barcellona nel primo quarto d'oro: troppo forte il team catalano rispetto alla Juventus, le Campionesse d'Europa in carica contro un team vincente in Italia, ma ancora a caccia di una dimensione internazionale.

All'Estadi Johan Cruyff vantaggio del Barcellona già al 2' con Aitana: scovata solissima davanti a Peyraud-Magnin, l'attaccante blaugrana ha battuto l'estremo difensore bianconero con un destro angolato. Tempo pochi secondi e immediato raddoppio con Hermoso, anch'essa pescata in area senza avversarie.

Paredes ha trovato il tris al minuto 11 con una conclusione sul secondo palo, mentre Hermoso ha siglato la personale doppietta al 16'. Il primo tempo si è chiuso con il pokerissimo di Graham, dopo una papera del portiere della Juventus. Madama diverse volte vicina al goal dopo il quatro centro del team ospitante, ma Panos non si è lasciata sorprendere.

Brutto errore di Peyrayud-Magnin anche nella ripresa, con un passaggio involontariamente finito sui piedi della neo entrata Bruna Vilamala: pallonetto a superare il portiere della Juventus 6-0. Più avanti con la preparazione, più forti tecnicamente e fisicamente, Barcellona sul velluto al Gamper.

IL TABELLINO

BARCELLONA-JUVENTUS WOMEN 6-0

MARCATORI: 2' Aitana, 3' Hermoso, 11' Paredes, 16' Hermoso, 27' Graham, 49' Bruna Vilamala

BARCELLONA (4-3-3): Panos (46' Gemma Font); Paredes, Maria Leon, Melanie (55' Crnogorcevic), Graham (55' Pina); Marta (55' Fernandez), Mariona, J. Hermoso; Alexia, Patri, Aitana (46' Bruna Vilamala).

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf (63' Lenzini), Gama, Salvai (70' Hyyrinen), Boattin (70' Girelli); Rosucci (63' Bonfantini), Zamanian, Caruso, Bonansea, Girelli (70' Stskova), Cernoia.