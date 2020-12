Barcellona-Juventus dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus è di scena a Barcellona nella 6ª giornata del Gruppo G di Champions: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARCELLONA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 8 dicembre 2020

8 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky e Mediaset

Sky e Mediaset Streaming: Mediaset Play, Sky Go e Now Tv

La Juventus si gioca il primo posto nel girone G di nella partita sulla carta più complicata del gruppo: la trasferta contro il Barcellona di Ronald Koeman, capolista del gruppo in virtù della vittoria nello scontro diretto all’andata a .

Sarà la sfida tra blaugrana e bianconeri, ma anche, se non soprattutto, quella tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: i due si ritrovano per la prima volta da quando il portoghese ha lasciato il per trasferirsi alla Juventus.

Finora percorso netto per Messi e compagni in Champions, mentre i bianconeri hanno perso in casa lo scontro diretto all’andata, quando CR7 era in quarantena a causa del Covid-19. Per superare i catalani in testa al gruppo, la squadra di Pirlo dovrà ribaltare lo 0-2 dell’andata vincendo con tre goal di scarto, oppure con due goal di scarto ma segnando almeno tre goal.

Nelle ultime due trasferte al Camp Nou gioie e dolori per i bianconeri, che nell’aprile 2017 hanno strappato uno 0-0 che è valso la qualificazione in semifinale. La rivincita a settembre ha visto invece prevalere i blaugrana con un rotondo 3-0.

In questa pagina tutte le informazioni su Ferencvaros-Juventus, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-JUVENTUS

La partita Barcellona-Juventus, valida per la sesta giornata del gruppo G della Champions League 2019/20, si giocherà allo stadio Camp Nou di Barcellona alle ore 21.00 di martedì 8 dicembre 2020.

Barcellona-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky: canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il match sarà trasmesso anche inchiaro sulle reti Mediaset, per la precisione su Canale 5.

Barcellona-Juventus sarà trasmessa anche in diretta . Chi è in possesso di un abbonamento Sky potrà scaricare l'app di Sky Go su smartphone e tablet, su pc o notebook. Un'altra possibilità per seguire la partita è Now Tv: il servizio di streaming di Sky offre infatti la visione di diversi eventi calcistici nel proprio palinsesto. Bisognerà collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti specifici.

I non abbonati a Sky potranno seguire il match sulla piattaforma online Mediaset Play collegandosi al sito.

IN DIRETTA SU GOAL

Potete seguire Barcellona-Juventus anche in diretta testuale su Goal. Sul nostro sito potrete trovare aggiornamenti sulle probabili formazioni e curiosità già da prima del fischio d'inizio, poi la cronaca live vi accompagnerà azione per azione fino al fischio finale.

Sfida nella sfida tra Messi e Ronaldo al Camp Nou: l'argentino scende in campo alle spalle di Braithwaite con il supporto esterno di Griezmann e Dembele. L'ex Pjanic affianca Busquets in mediana con De Jong arretrato in difesa a causa delle numerose assenze.

PIrlo si affida di nuovo alla collaudata coppia offensiva Ronaldo-Morata: lo spagnolo rientra dopo la squalifica in campionato, torna in panchina Dybala. Kulusevski potrebbe avere un'altra chance a destra, con Ramsey dalla parte opposta. Coppia mediana formata da Arthur e Rabiot.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Junior, Minqueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Dembele; Braithwaite.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo.