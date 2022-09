Il Barcellona ha provato a cederlo l'ultimo giorno, Jordi Alba risponde: "Non mi sorprende più"

Il laterale spagnolo ha parlato delle ultime ore di mercato vissute con l'ansia di dover lasciare i blaugrana: "Vorrei poter dire di più".

Nelle ultime ore di mercato il suo nome è stato accostato insistentemente all'Inter, come affare "last minute": una suggestione che avrebbe potuto trasformarsi in realtà.

Anche se, poi, l'intenzione di Jordi Alba è sempre stata chiara: voleva rimanere a Barcellona, come fatto negli ultimi 10 anni. Anche contro la volontà del club.

I blaugrana, infatti, non sembravano proprio intenzionati a puntare ancora sullo spagnolo: le logiche del mercato, comunque, non lo hanno portato altrove.

Intervenuto nel corso di un evento Adidas, Jordi Alba ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, legate proprio alla volontà del Barça di cederlo nelle ultime ore.

"La situazione è quella che è: il club ha agito come ha voluto. Ho sempre voluto rimanere al Barcellona, ma il club guarda ai suoi interessi".

Insomma: più che una suggestione. La possibilità di lasciare la Spagna c'era, ma non si è realizzata. E' tempo di pensare al presente, comunque.

"Mi piace tirar dritto: non tutti lo fanno, ma io sono così. Non mi sorprende più nulla nel mondo del calcio. Vorrei poter dire di più, ma non posso".