Barcellona, Isak alternativa a Lautaro Martinez: clausola da 70 milioni

L'attaccante svedese gioca nella Real Sociedad e ha una clausola da 70 milioni di euro, ma il Borussia Dortmund può ricomprarlo per 30 milioni.

Ormai è chiaro: il grande obiettivo del è l'acquisto di un attaccante in grado di sostituire Luis Suarez al centro del tridente blaugrana.

Oltre all'interista Lautaro Martinez, che resta il preferito del Barcellona anche per l'ottimo rapporto col connazionale Messi, secondo 'Ser Catalunya' i blaugrana seguono anche la crescita di Alexander Isak.

Lo svedese classe 1999 attualmente gioca già in , nella , con cui in questa stagione ha segnato 14 goal in 34 presenze. Un bottino di tutto rispetto.

Isak peraltro può lasciare la Real Sociedad tramite il pagamento di una clausola rescissoria da 70 milioni di euro, più di quaranta in meno rispetto a quella di Lautaro Martinez con l' .

A mettere i bastoni tra le ruote al Barcellona però rischia di essere il che fino al 2021 vanta su Isak un diritto di recompra a 30 milioni di euro, anche se l'ultima parola come sempre in questi casi spetterebbe al giocatore.