Barcellona femminile da record in Liga: 60 vittorie consecutive

Con il 4-0 all'Atletico, le catalane hanno griffato la vittoria consecutiva numero 60. In campionato le blaugrana hanno una differenza reti di +100.

Il Barcellona Femenì prosegue la propria marcia inarrestabile in vetta alla Liga spagnola. Grazie al successo per 4-0 maturato contro l'Atletico Madrid, le catalane hanno centrato l'incredibile traguardo delle 60 vittorie consecutive.

La doppietta di Aitana Bonmati, inframezzata dai sigilli di Lopez e Hansen, ha spianato la strada verso il rotondo successo casalingo contro la formazione di Madrid oltre che a firmare questo nuovo prestigioso primato per una squadre che, apparentemente, sembra non avere punti deboli.

A ricordarcelo, infatti, è la classifica. Il Barcellona ha sin qui fatto percorso netto in campionato con 25 vittorie in altrettante partite. Uno ritmo semplicemente impareggiabile per le avversarie che viaggiano a distanza siderale dalle blaugrana: il Real Madrid e il Levante, attualmente seconde, viaggiano con addirittura 16 punti di ritardo.

Per gli amanti delle statistiche, i quattro goal dell' Estadi Johan Cruijff hanno consentito al Barcellona di toccare quota 105 goal in campionato che, rapportati ai soli 5 subiti, portano ad una differenza reti di +100. Numeri clamorosi, che fotografano un campionato semplicemente senza storia.

Le 60 vittorie consecutive rimangono comunque un primato assoluto, nettamente superiore anche a quanto fatto registrare nei top campionati maschili. A riprova di quanto sia straordinario il ruolino di marcia della squadra allenata da Jonatan Giraldez.

In Spagna, Barcellona (tra ottobre 2010 e febbraio 2011) e il Real Madrid (tra marzo 2016 e settembre 2016) hanno totalizzato 16 vittorie di fila. Così come il Monaco in Francia tra febbraio e agosto del 2017.

In Italia il record è dell'Inter con 17 successi consecutivi ottenuti tra ottobre del 2006 e febbraio del 2007. E infine il Bayern, il cui record di 14 vittorie in serie risale alla stagione 2013/2014.