Barcellona, Dembelé ancora ko: problema muscolare, in dubbio per l'Inter

Continua il calvario muscolare di Ousmane Dembelè, che salterà la sfida tra Getafe e Barcellona: a rischio anche la Champions con l'Inter.

Continua il momento delicato per Ousmane Dembelé: un calvario muscolare che non sembra trovare fine per il giovane giocatore del , costretto a un nuovo stop per un problema alla coscia sinistra.

Il comunicato del club blaugrana chiarisce il problema del talento francese, che era appena tornato a disposizione dopo un avvio di stagione problematico:

"Ousmane Dembelé ha un problema muscolare alla sua gamba sinistra, salterà sicuramente la partita di campionato contro il e nei prossimi giorni effettuerà ulteriori test medici per capire l'effettiva entità del problema".

A questo punto sembra improbabile il suo impiego anche nella super sfida di in programma mercoledì sera contro l' di Conte, che insegue i primi tre punti del girone dopo il pareggio del primo turno.