Il Barcellona cerca un attaccante: spunta anche l'ex Crotone Budimir

In attesa di sapere se potrà sostituire Dembele, il Barcellona continua a sondare il mercato. Tra i profili valutati c’è anche quello di Budimir.

Sono giornate di grande attesa quelle che si stanno vivendo in casa . Come è noto, il club catalano si trova costretto a fare i conti con il grave infortunio occorso ad Ousmane Dembele e sta aspettando dalla Federazione calcistica spagnola quel via libera che gli consentirebbe di tornare ad agire sul mercato per rafforzare il suo attacco.

Il regolamento della de Fútbol Profesional, la LFP, prevede che un club possa essere autorizzato a comprare un giocatore che militi in o che sia svincolato, nel caso in cui uno degli elementi della rosa riporti un infortunio che richieda un periodo di stop superiore ai 5 mesi e, sebbene per Dembele sia stato prospettata un’assenza forzata di almeno 6 mesi, la Federazione vuole vederci chiaro.

Come riportato da Sport, il Barcellona invierà nelle prossime ore tutta la documentazione relativa all’infortunio del giocatore transalpino ad un ‘comitato di saggi’ che è composto da cinque specialisti (uno in realtà non avrà voce in campitolo perché ha avuto in passato legami con il Barça) e che sarà chiamato a dare un parere definitivo.

Al momento l’esito non è scontato, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che Dembele ha già riportato in passato un infortunio simile ed allora il periodo necessario per il recupero fu di circa tre mesi.

Il Barcellona, in attesa di una risposta definitiva, continua comunque preventivamente a sondare il mercato e, tra i profili finiti nel suo mirino c’è anche una vecchia conoscenza del nostro campionato: Ante Budimir.

Secondo quanto riportato da AS, il nome dell’ex va ad aggiungersi a quelli di Angel, Lucas Perez e Roger Martì, ma con un punto di forza in più: dal punto di vista sia fisico che tattico, rappresenterebbe una tipologia di giocatore diversa da quella degli altri elementi attualmente a disposizione di Quique Setién.

Approdato in Spagna nel gennaio del 2019 in prestito dal Crotone per unirsi al Maiorca, Budimir ha convinto in molti grazie agli 8 goal segnati in questa stagione in 22 partite di Liga.

Chissà quindi che non possa essere proprio il croato, che in ha vestito anche la maglia della (una sola rete in nella sua esperienza in blucerchiato), il prossimo rinforzo del Barcellona.