Rakitic entra e segna: il Barcellona batte l'Athletic Bilbao

Un'incursione del croato fa tirare un lungo sospiro di sollievo a Setién: i blaugrana non brillano, ma vincono e allungano, aspettando il Real.

Le mani nei capelli di Quique Setién a metà secondo tempo sono la miglior fotografia di una serata difficile per il . Per una volta, però, anche il tecnico ha probabilmente deciso di lasciare da parte la prestazione e godersi il risultato. Quell'1-0 poco entusiasmante contro una squadra complicata come l' Bilbao.

Tre punti certamente più pesanti che belli, anche per dimenticare lo 0-0 si della scorsa giornata, di quattro giorni fa. Per rimettere il muso avanti al , chiamato a rispondere contro il Mallorca. Il testa a testa sarà continuo, probabilmente fino alla fine della , alla quale mancano sette turni.

Nella serata del Camp Nou gli unici fuochi d'artificio che risuonano sono quelli all'esterno dello stadio, lanciati probabilmente da qualche tifoso. In campo invece i blaugrana faticano a essere sfavillanti e brillanti. Tutt'altro. L'Atlético prova a pungere in contropiede con l'unica punta Inaki Williams (150 presenze di fila nella Liga), il Barcellona si affida a Messi e alle sue intuizioni.

A sbloccarla, però, è l'uomo che non ti aspetti, ma dovresti aspettarti. Ivan Rakitic trova il pertugio al 71', testa bassa e qualche rimpallo vinto per abbattere la linea difensiva di Garitano. Destro in area, battuto Unai Simon, partita sbloccata e tre punti in cassaforte.

L'uomo scelto da Setién per cambiare il centrocampo insieme a Puig, al posto di un Busquets che flirta col rosso e un Arthur spento, regala una vittoria dall'enorme peso specifico ai blaugrana. Che toccano quota 68, aspettando il Madrid.