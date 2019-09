Barcellona, ansia per Messi: sostituito per infortunio all'intervallo

Nuovo stop per Messi, costretto al cambio durante l'intervallo di Barcellona-Villarreal: l'argentino preoccupa in vista della sfida con l'Inter.

Dopo aver ritirato il premio di miglior giocatore dell'anno al FIFA The Best 2019, Lionel Messi deve ancora arrendersi sul campo in un avvio di stagione complicato a causa di qualche problema muscolare di troppo.

La stella argentina ha abbandonato il campo all'intervallo della sfida casalinga contro il : non è ancora possibile stabilire se la sostituzione sia stata in via precauzionale o se una ricaduta abbia fermato il giocatore, che giocava la sua prima partita da titolare nel tridente blaugrana dopo l'infortunio.

Messi aveva anche servito l'assist a Griezmann per il vantaggio iniziale degli uomini di Valverde, che ora dovrà però valutare attentamente le condizioni dell'argentino in vista del prossimo importante impegno di contro l' .