Il Barcellona offre 10 milioni più Rakitic per Bernardeschi: no della Juventus

La Juventus ha rifiutato la prima offerta del Barcellona per Bernardeschi: 10 milioni più Rakitic, i bianconeri chiedono almeno il doppio.

Le vie del calciomercato sono infinite: trattative destinate a saltare che si riaprono improvvisamente, ma non sembra essere questo il caso di quella impostata da e per lo scambio tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi.

L'ex è da tempo nel mirino dei blaugrana che, come riportato da 'Sky Sport', sono passati all'attacco con una prima offerta recapitata ai campioni d' : 10 milioni più il cartellino del centrocampista croato.

Secco no della Juventus che vorrebbe un conguaglio superiore e pari ad almeno il doppio per lasciar partire Bernardeschi in direzione Catalogna verso Messi e compagni.

Da capire se gli spagnoli formuleranno una nuova proposta per avvicinarsi alla richiesta bianconera o soddisfarla completamente, per regalarsi un giocatore che a sta incontrando non poche difficoltà dal punto di vista tecnico ed emotivo.

Stesso discorso per quanto riguarda Rakitic, copia sbiadita del magnifico giocatore ammirato negli anni scorsi: colpa di un minutaggio non all'altezza durante la gestione Valverde, esonerato per far posto a Setien che invece lo ha impiegato due volte su due dal primo minuto.