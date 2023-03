Il centravanti del Sion punzecchia il commissario tecnico sui social, a margine degli ultimi impegni della Nazionale: "Fidatevi".

Il tema dei calciatori convocati in Nazionale è al centro del dibattito calcistico, in Italia, già da qualche giorno: la gara tra gli Azzurri e l'Inghilterra, nonostante il goal di Mateo Retegui, non ha fatto altro che alimentare nuovi spunti.

Uno su tutti quello sugli attaccanti, complici le parole di Roberto Mancini rilasciate nel corso dei mesi, già all'indomani degli impegni di Nations League di settembre.

"La carenza di attaccanti per la Nazionale è sicuramente qualcosa di anomalo".

Concetto ribadito nel periodo successivo, fino agli impegni validi per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024 e la convocazione di Mateo Retegui.

Un tema che ha spinto in molti a dire la loro: compreso Mario Balotelli che, sul suo profilo Instagram, si è lasciato andare a un commento secco.

"Gli attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi".

Il centravanti del Sion proprio poco più di un anno fa viveva uno dei periodi più complessi della sua carriera, con il ritorno in Nazionale, ma la mancata convocazione per gli spareggi per qualificarsi ai Mondiali.

A questo messaggio, pubblicato tramite Instagram Story, è seguito un altro concetto, ma più criptico.

"Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce od è andato o semplicemente non ci arriverà mai".

Riguardo queste parole, con tanto di bandierina dell'Italia come emoji, non è dato sapere il significato: resta la prima frase, emblematica. Balotelli "punzecchia".