Balotelli a DAZN: "Giocare contro Cristiano Ronaldo non mi esalta"

Balotelli ha parlato a DAZN: "A Brescia sento responsabilità, obiettivo Nazionale". Poi confessa: "Giocare contro CR7? Non mi interessa proprio".

Dopo l'esperienza in con le maglie di e , Mario Balotelli è tornato in per rimettersi in gioco con la maglia del . Un rientro a casa che responsabilizza l'attaccante italiano, convinto di poter ancora puntare alla maglia azzurra.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato ai microfoni di DAZN, Supermario ha svelato le sue condizioni fisiche e mentali:

"Mi sento tranquillo. In questo mese e mezzo ho lavorato più di quanto abbia fatto negli ultimi 10 anni di carriera. A me non importa contro chi, a me importa solo giocare e stare bene. E’ normale che non ho ancora il ritmo partita perchè ho giocato solo due amichevoli, fin qui. Il ritmo lo trovi solo giocando. Però una cosa è certa: a livello di peso e di forma, non sono mai stato così. L’ultima volta che pesavo come adesso, giocavo al e avevo 20 anni".

Balotelli torna in Italia da vero leader per una squadra che punta tutto il peso dell'attacco sul suo talento:

"Sono tranquillo per questo rientro ma anche un po’ ansioso. L’ansia giusta, però, quella di chi vuole giocare, non mi interessa e mai mi è interessato contro chi. Ho l’ansia e la voglia di tornare in campo. Mi è mancato per via di quelle stupide giornate di squalifica, purtroppo sono rimasto fermo in queste prime quattro giornate. Spero di essere quello visto in Francia. Lì è andato tutto bene, sono stato a Nizza e Marsiglia, due città fantastiche. La vita era spettacolare, tranquilla: potevo fare una passeggiata, potevo mangiare fuori, nessuno mi rompeva mai le scatole. Ero tranquillo: mi allenavo e giocavo con felicità. E i risultati, infatti, si sono visti".

L'ex e racconta la scelta fatta in estate, una soluzione fortemente voluta sin dalla prima chiamata:

"Sono venuto a Brescia perchè conoscevo il presidente e i tifosi. Questa è casa mia, è un onore giocare al Brescia ma se non fosse stato per questa squadra non sarei mai andato a giocare per una squadra che lotta per salvarsi. Sento di avere grandi responsabilità, perciò mi sono sentito in dovere di mettermi in una forma fisica che non ho mai avuto. Ho bisogno di entrare in ritmo partita ma a livello fisico sto benissimo. Non so se sto come quando ero al City o all’Inter ma ho tutta la voglia del mondo di fare un gran campionato".

Balotelli ritrova una sicuramente più ricca con la presenza di un campione come Cristiano Ronaldo:

"Se mi esalta giocare contro di lui? Non mi interessa proprio. Lui è un grande campione, è il migliore al mondo insieme a Messi. E’ bello giocare contro di lui ma non mi esalto. Cercherò di far goal, come in tutte le altre partite che giocherò. Ritrovo una serie A diversa, è cresciuta, aveva avuto un minimo di declino in passato. Però il campionato si sta riprendendo con allenatori e calciatori di grande livello".

Dopo anni lontano da casa Balotelli ritrova il piacere di vivere nel luogo dove è cresciuto:

"Giocare al Brescia ha cambiato molte cose. Ho la famiglia, i miei figli e i miei amici vicini. Brescia è meglio di tanti altri posti. Ad esempio, a pranzo e cena faccio una cosa bellissima: mangio con mia mamma. Cucina lei, io non sono molto bravo. E’ bello, è particolare. Magari, per i ragazzi della mia età, è una cosa normale mangiare dai propri genitori ma per me no. L’ultima volta che mangiavo regolarmente da mia madre avevo 14 anni. E’ bellissimo. Avere i genitori vicino è una delle cose migliori che ti possano succedere. Abbinare il lavoro con la famiglia: se ci riesci, sei una persona fortunata".

Un attaccante capace di coprire più zone del campo, Supermario si descrive dal punto di vista tattico arrivato ormai in età matura:

"Non mi sono mai dato un vero ruolo: so solo di essere un attaccante. Sono sempre stato un giocatore particolare, uno che svaria molto. Corini lavora tanto di tattica e so di dover essere un po’ più ordinato. E so anche di dover fare un minimo di fase difensiva. Ma è normale, sarebbe bello pensare solo ad attaccare. Mi ha colpito il gruppo: questo Brescia è la prima squadra in cui tutti vanno a 200 alll’ora. Tonali? E’ molto forte. Molto giovane. Quindi lasciatelo stare (ride)".

Infine il grande obiettivo, tornare a vestire la maglia della Nazionale di Mancini: