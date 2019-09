Bale torna sulla sua estate: "Volete risposte? Chiedetele al Real Madrid"

Bale torna a parlare della difficile estate vissuta al Real Madrid nella conferenza stampa pre Galles-Azerbaigian: "Sono un professionista".

Dalla cessione allo Jiangsu Suning sfumata all'ultimo minuto all'avvio di stagione da protagonista con il . Gareth Bale ha vissuto una delle estati più strane della sua carriera.

Zinedine Zidane avrebbe voluto cederlo al miglior offerente ma alla fine l'ex è rimasto, per fortuna dei blancos. Bale è infatti stato il miglior giocatore del Real Madrid nelle prime tre giornate di campionato.

Un assist alla prima giornata per Karim Benzema e una decisiva doppietta nell'ultima gara contro il . Un grande avvio dettato da un ottimo stato di forma, come specificato dallo stesso attaccante nella conferenza stampa della vigilia di -Azerbaigian, match valido per le qualificazioni ad .

“Adesso mi sento in ottima forma, non vedo l’ora di scendere in campo domani: vogliamo vincere”.

Il gallese è poi tornato ovviamente a parlare del difficile pre-campionato vissuto con il Real Madrid e delle tante critiche che nell'ultimo periodo ha dovuto affrontare.

“Non le ascolto, chi critica non sa di cosa sta parlando. La maggior parte delle persone non conosce la situazione. In estate ho lavorato a testa bassa e le cose che sono successe rimarranno private con il club. Se volete altre risposte, chiedete al Real Madrid”.

So what REALLY happened this summer? 👀



Bale: "If you want answers, go ask Real Madrid." 😬 pic.twitter.com/sbtJic53dl — Goal (@goal) September 5, 2019

Capitolo chiuso dunque, o quasi, con Bale che ora è esclusivamente concentrato sul fare bene con il Galles prima e con il Real Madrid poi. D'altronde per lui la parola d'ordine è professionalità.