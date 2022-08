Gioia e sfortuna: Baldanzi segna il primo goal in Serie A e finisce k.o

Gran goal da fuori da parte di Baldanzi nel match contro il Verona, dieci minuti dopo l'uscita dal campo per un problema muscolare.

Nel bene e nel male, Alessandro Baldanzi ricorderà per sempre il 31 agosto 2022. Nel turno infrasettimanale, infatti, il giovane centrocampista dell'Empoli è stato schierato titolare da mister Zanetti per la sfida contro il Verona. Goal e infortunio.

E' stato proprio il classe 2003 a sbloccare la sfida contro il Verona, grazie ad un gran goal da fuori: il mancino del 19enne ha piegato le mani di Montipò, che non è riuscito a mettere fuori il pallone. Esultanza sfrenata per il giocatore dell'Under 19 azzurra, già esordiente in Serie A nella passata annata.

Non solo la rete, ma anche un grande prestazione in mezzo al campo, schierato trequartista alle spalle di Satriano e Lammers. Al minuto 38, però, Baldanzi è stato costretto al cambio in seguito ad uno scontro di gioco fortuito con Ceccherini.

Problema alla coscia sinistra per Baldanzi, che ha provato a stringere in denti per qualche minuto, prima di essere sostituito visibilmente dolorante: tra gli applausi del Castellani di Empoli ha lasciato il campo, sostituito da Bajrami. Smorfia di dolore e uscita dal terreno di gioco solamente grazie allo staff dei padroni di casa.

Le condizioni di Baldanzi verranno valutate nei prossimi giorni, con Zanetti che perde almeno per la seconda parte della sfida contro il Verona probabilmente il numero uno dei suoi. Felicità e tristezza tutto nel giro di una decina di minuti.

L'Empoli affronterà la Salernitana il prossimo lunedì, dunque nuovamente a inizio settimana, il 12 settembre, la lanciatissima Roma di Mourinho. Baldanzi ci sarà? Aggiornamenti nei prossimi giorni.