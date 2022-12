La magica notte di Bajcetic: primo goal in Premier League a 2' dall'ingresso in campo

Il 18enne è il secondo spagnolo più giovane a segnare in Premier League dopo Cesc Fabregas: impatto decisivo in Aston Villa-Liverpool.

Quella del 26 dicembre 2022 è una data che Stefan Bajcetic difficilmente lascerà scivolare nell'oblio: merito del primo goal realizzato in Premier League, utile al Liverpool per chiudere definitivamente i conti a Birmingham contro l'Aston Villa.

Sul risultato di 1-2 in favore dei 'Reds', il centrocampista classe 2004 ha fatto il suo ingresso al minuto 79, sostituendo niente di meno che il capitano Jordan Henderson: gli sono bastati due giri d'orologio per bucare Robin Olsen, schierato da Emery in sostituzione di Emiliano Martinez, ancora in vacanza dopo essersi laureato campione del mondo con l'Argentina.

Bajcetic si è fatto trovare pronto raccogliendo una respinta dell'ex portiere della Roma, appropriandosi della sfera e scaraventandola in rete di prepotenza: una rete più che importante per spegnere le velleità di rimonta dei 'Villans'.

Qualità enormi per questo classe 2004, evidenziate nel post-partita da Jürgen Klopp ai microfoni di 'Sky Sports'.

"Sappiamo che questi giovani sono parecchio bravi e meritano la chance di darci una mano. Se c'è stabilità, possono farlo. Così come altri ragazzi della rosa, Bajcetic ha qualità eccezionali. Sono tutti dei grandi talenti ed è bello vederli crescere in prima squadra".

Con questo goal, a 18 anni e 65 giorni, Bajcetic è diventato il secondo giocatore spagnolo più giovane a segnare in Premier League: ai tempi dell'Arsenal, un certo Cesc Fabregas ci riuscì addirittura a 17 anni e 113 giorni.

Negli istanti conclusivi dell'incontro, Klopp ne ha approfittato anche per regalare un momento di gloria a Ben Doak, classe 2005 entrato in sostituzione di Darwin Nunez: altro gioiello in rampa di lancio di un vivaio floridissimo.