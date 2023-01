Badiashile al Chelsea, è fatta: affare da 38 milioni, firmerà fino al 2029

Il difensore francese saluta il Monaco e oggi si sottoporrà alle visite mediche con i Blues: firmerà un contratto di sei anni e mezzo.

E' il Chelsea ad irrompere sul mercato completando la prima grande operazione di questa sessione invernale: i Blues, infatti, hanno chiuso l'operazione che porterà a Londra Benoît Badiashile.

Il club londinese e il Monaco - detentore del cartellino del difensore francese - hanno raggiunto un accordo totale sulla base di un affare che destinerà 38 milioni di euro nelle casse della società monegasca.

Per il classe 2001, secondo quanto riferito da 'Sky', si sottoporrà al consueto iter delle visite mediche nella giornata di lunedì 2 gennaio prima di porre la firma su un contratto di sei anni e mezzo che lo legherà al Chelsea sino all'estate del 2029.

Il club presieduto da Todd Boehly non ha badato a spese e, dopo aver messo nel mirino l'argentino Enzo Fernandez per il centrocampo, non ha esitato nel regalare a Graham Potter un nuovo innesto chiamato a puntellare il pacchetto arretrato.

Badiashile, cresciuto e lanciato tra i professionisti dal Monaco, si appresta a salutare il Principato dopo quattro stagioni e mezzo e 135 presenze ufficiali.

Ad attenderlo c'è ora una nuova esperienza in Premier League e il debutto potrebbe già arrivare il prossimo 5 gennaio, nel big match contro il Manchester City del capocannoniere del torneo Erling Haaland.