Badelj salva il Genoa al 94', dedica per Astori: "Sempre con me"

Pomeriggio decisamente particolare quello vissuto da Milan Badelj, che in pieno recupero ha evitato la sconfitta al Genoa siglando il goal del 2-2 contro il Verona.

Il centrocampista croato, intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita, ha così voluto dedicare questa pesantissima rete a un ex compagno mai dimenticato come Davide Astori.

"Lui è sempre con me. Lo sento con me ogni giorno soprattutto in situazioni di grande emozione come questa, impossibile non pensare a lui".

Badelj ha giocato alla Fiorentina dal 2014 al 2018 ed è tornato in viola nella scorsa stagione. Inoltre era stato proprio lui ad ereditare la fascia di Astori dopo la sua tragica scomparsa.

Ecco perché oggi nella mente del centrocampista croato è tornato alla mente l'ex compagno mai dimenticato.

"Ci abbiamo messo tutto, nel momento di difficoltà abbiamo messo tutto il cuore. Sono orgogliosissimo per tutti i ragazzi. Abbiamo carattere, scendiamo in campo volendo mettere tutto in campo. Al momento del tiro non ho pensato a niente, era difficile da parare perché non la vedeva. Dedico il gol ad Astori, in giornate del genere è impossibile non pensarlo".