L'avviso di DAZN: "Per accedere all'account bisogna reimpostare la password"

Con un'email inviata agli abbonati nelle scorse settimane DAZN ha avvisato gli utenti di alcuni comportamenti adottati in merito ai Termini e Condizioni del servizio, comunicando di aver provveduto a disconnettere i dispositivi collegati.

"Ciao -, ci teniamo a ricordarti che per accedere al tuo account devi reimpostare la tua password. Sono necessari pochi passaggi per effettuare questa operazione [...]".

I passaggi sono semplici: bisogna cliccare su "Reimposta la tua password" sotto al pulsante "Accedi": una volta inserito l'indirizzo email collegato all'account DAZN verrà inviata una email automatica che consentirà la creazione del nuovo codice.

L'articolo prosegue qui sotto

Con questa nota, la piattaforma di streaming ha anche raccomandato gli stessi abbonati a reimpostare la password per poter seguire le gare già da questo turno di Serie A.

In questo weekend, tra l'altro, è in programma la gara tra Juventus e Inter: per questo motivo DAZN ha scritto agli utenti consigliando di reimpostare la password con anticipo rispetto al fischio d'inizio.

"Ti ricordiamo inoltre che dovrai effettuare nuovamente l'accesso con la nuova password sul dispositivo da cui intendi guardare i contenuti DAZN: ti consigliamo quindi di reimpostare la tua password con anticipo rispetto all'orario di inizio dell'evento che desideri guardare".