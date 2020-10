Le avversarie dell’Inter in Champions: tutto su Real Madrid, Shakhtar e Gladbach

L’Inter è stata sorteggiata nel Gruppo B di Champions League: affronterà Real Madrid, Shakhtar e Borussia Monchengladbach.

Per il calcio d’inizio delle prime sfide della fase a gironi bisognerà attendere almeno il 20 ottobre, intanto però la 2020-2021 ha ufficialmente preso vita.

Messo alle spalle il lungo percorso di qualificazione che è stato scandito dai turni preliminari che si sono iniziati a giocare a partire dal 17 luglio, a Ginevra si è svolto il sorteggio che ha stabilito la composizione degli otto Gruppi all’interno dei quali sono racchiuse le squadre qualificate al tabellone principale, che si giocheranno l’accesso agli ottavi della massima competizione continentale per club.

Tra esse c’è ovviamente anche l’ che, reduce dal secondo posto ottenuto in campionato che le è valsa il pass per la competizione, è stata inserita nella terza urna e successivamente sorteggiata nel Gruppo B insieme a , Donetsk e Mönchengladbach.

Scopriamo insieme gli avversari dei nerazzurri nella fase a Gironi della Champions League.

REAL MADRID

Quella allenata da Zinedine Zidane non può non essere considerata una delle favorite d’obbligo per la vittoria finale del torneo. Real Madrid non solo è sinonimo di Champions League, visto che con 13 trionfi (gli ultimi tre dei quali conquistati proprio con Zidane in panchina) è la squadra più titolata in assoluto, ma è anche una delle squadre più forti dell’intero panorama calcistico europeo.

A differenza di quanto accaduto in passato, almeno per il momento il club merengue non si è mosso con forza in sede di calciomercato. Si è puntato a confermare parte del gruppo che ha vinto l’ultima edizione della e sono stati ceduti elementi importanti ma che non rientravano nei piani tecnici. Hanno quindi salutato il Bernabeu giocatori come Hakimi (che essendosi trasferito all’Inter affronterà quindi il suo passato), Bale e Reguilon (entrambi passati al ), Brahim Diaz (che nella prossima stagione vestirà la maglia del ) e James Rodriguez (è ripartito dalla Premier League e dall’ ).

Tra i giocatori tornati alla base c’è invece Martin Odegaard che, dopo una primissima fase di carriera vissuta con l’etichetta di futuro fenomeno, sembra essere definitivamente maturato dopo i prestiti all’Heerenveen, al Vitesse e alla ed ora può essere considerato uno degli elementi più importanti della mediana del blancos.

Zinedine Zidane, anche nella stagione 2020-2021 dovrebbe affidarsi all’ormai consueto 4-2-3-1. L’undici di base dovrebbe prevedere, davanti a Courtois, una linea difensiva composta da Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo. A centrocampo, Modric, Kroos e Casemiro saranno gli uomini che si alterneranno nel duo di mediana, mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Benzema, agiranno i gioielli brasiliani Rodrygo e Vinicius, oltre alla stella Hazard. Le alternative di lusso saranno rappresentate da Isco, Asensio e Vazquez.

SHAKHTAR DONETSK

La compagine ucraina rappresenta ormai una presenza fissa nella massima competizione continentale per club. Reduce da quattro trionfi consecutivi in campionato, come di consueto si presenterà ai blocchi di partenza della competizione, forte dell’ormai solito mix di giocatori ucraini e brasiliani.

I veri assi della rosa a disposizione di Luis Castro sono Isamily, Alan Patrik, Taison, Marlos e Junior Moraes, tutti elementi che vanno a conferire qualità ad una rosa che già può contare sulla quantità garantita dai vari Matvienko, Kryvtsov e Stapanenko.

L’Inter ha già affrontato lo Shakhtar in gara secca nelle semifinali dell’ultima edizione dell’ e in quella. La sfida si è disputata lo scorso 17 agosto e ad imporsi in maniera netta sono stati i meneghini con un netto 5-0.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Considerata storicamente una delle grandi del calcio tedesco, il da alcuni anni è tornata ad essere una protagonista importante anche in . Nella scorsa stagione si è piazzata al quarto posto nel massimo campionato tedesco, una posizione che le ha permesso di staccare il pass per la fase a gironi della Champions League.

Il tecnico Marco Rose, solitamente disegna la sua squadra con un 4-2-3-1 che ha nel reparto avanzato il suo punto di forza. A supporto dell’unica punta Plea, agiscono infatti solitamente il capitano Stindl, ma anche Jonas Hofmann e Marcus Thuram, ovvero due elementi capaci di garantire velocità, qualità e una buona dose di goal.

Nel corso dell’estate, la compagine tedesca si è rafforzata anche con un giocatore proveniente proprio dall’Inter: Valentino Lazaro. L’esterno austriaco, che in nerazzurro ha trovato pochissimo spazio nella scorsa stagione, punta a rilanciarsi in un campionato che conosce già alla perfezione e nel quale ha già fatto benissimo.