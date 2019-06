Australia femminile, 'divieto' di giocare nel campionato italiano: livello troppo basso

La Federcalcio australiana consiglia alle proprie tesserate di giocare nel campionato italiano: livello troppo basso e competizione poco allenante.

Curioso restroscena legato alla Nazionale australiana di calcio femminile. Piegate per 2-1 dall' nella gara d'esordio al Mondiale in , le ragazze allenate da Ante Milicic negli ultimi anni non hanno mai potuto giocare nel campionato italiano a causa di una sorta di veto posto dalla propria Federcalcio.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A ricordare questo strano divieto durante la telecronaca della gara su 'Sky Sport' è stata l'ex allenatrice del Carolina Morace, la quale ha spiegato come la federazione australiana, con una sorta di regola non scritta, 'impedisca' alle proprie tesserate di giocare nel nostro campionato.

Il motivo? Un livello considerato troppo basso e quindi poco allenante per le diverse giocatrici. Un divieto che fa sorridere, soprattutto alla luce della decisiva doppietta siglata da Barbara Bonansea, giocatrice che milita da sempre nel campionato italiano.

Cresciuta nel , l'attaccante dell'Italia ha poi vestito le maglie di e , club nel quale gioca dal 2017. Una vera e propria beffa dunque per la Federcalcio australiana.