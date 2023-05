Aubameyang vince il titolo col Barcellona, ma gioca col Chelsea: solo 8 minuti in Liga per lui

L'attaccante gabonese è ufficialmente inserito nella lista dei giocatori campioni di Spagna: è il suo primo titolo della carriera.

Nonostante la pessima stagione al Chelsea, Aubameyang si appresta a ricevere la prima medaglia da campione nazionale della sua carriera. Nel gennaio 2022, l'attaccante gabonese si è unito al Barcellona in trasferimento gratuito dopo aver litigato con il manager dell'Arsenal Mikel Arteta. Con i giganti catalani ha fatto discretamente bene, segnando 11 volte in 17 presenze in campionato, spingendo il Chelsea a spendere 10 milioni di sterline per il giocatore e a portarlo a Stamford Bridge. In effetti, Aubameyang aveva già giocato otto minuti nell'esordio in campionato del Barcellona contro il Rayo Vallecano, entrando al posto di Jordi Alba mentre le due squadre erano ferme sullo 0-0.

Questo ha reso l'attaccante un campione ufficiale della Liga ed è ora pronto a ricevere una medaglia da vincitore dopo che il Barcellona è stato incoronato campione per la 27esima volta dopo la vittoria per 4-2 sull'Espanyol nel derby catalano del fine settimana. Aubameyang è stato anche avvistato all'inizio della stagione al Camp Nou mentre festeggiava con i giocatori del Barcellona, dopo la sconfitta del Real Madrid nel Clasico. Ha anche messo like a una foto sul profilo ufficiale del Barcellona che confermava il trionfo dei blaugrana nel titolo.

Oltre ad Aubameyang, anche Gerard Pique, Hector Bellerin e Memphis Depay riceveranno le medaglie dopo aver giocato con il Barcellona in qualche momento della stagione 2022-23.

Aubameyang è stato fortemente accostato al Barcellona nella prossima finestra di mercato dopo aver faticato con il Chelsea in Premier League, che lo ha costretto a sole cinque presenze e a un solo goal in questo campionato.