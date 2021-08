L'attacco del Real Madrid: prima offerta per Mbappè

Il Real Madrid prova a sconvolgere il calciomercato negli ultimi giorni: assalto al fuoriclasse del PSG, che ha rifiutato sei offerte di rinnovo.

Il Real Madrid all'assalto di Kylian Mbappè. Ad una settimana dalla fine del calciomercato spagnolo, la società di Florentino Perez ci prova per il campione del PSG. Dopo l'arrivo di Messi e in seguito alle recenti dichiarazione dell'ex Monaco, il team della capitale ci prova.

Come appreso da Goal, il Real Madird, ha fatto nelle ultime ore una maxi offerta al PSG per provare a ingaggiare Mbappé per questa estate. Fonti vicine all'operazione lo assicurano: queste, però, vista la delicatezza dell'operazione, non hanno voluto fornire maggiori dettagli in merito.

L'ingaggio di Mbappè è infatti considerato dalla gestione sportiva blanca, il più importante e complesso nella storia recente e richiede estrema cura. Nel pieno della crisi economica dovuta al coronavirus significherebbe recuperare muscoli a livello di mercato, di immagine e, soprattutto, sportivo.

Le conversazioni, con Florentino Pérez direttamente coinvolto e con un collegamento diretto con il Qatar, si stanno svolgendo molto tranquillamente. Il Real Madrid classifica il PSG come un club amichevole e ha cercato di evitare qualsiasi gesto che potesse disturbare il club del Parc des Princes negli ultimi mesi, soprattutto da quando il francese ha mostrato disagio a luglio.

Gli sforzi di Mbappé, con il quale l'accordo personale non sarebbe un problema, stanno facendo pendere l'ago della bilancia. L'attaccante ha declinato almeno sei proposte di rinnovo negli incontri di questo mese con il PSG. L'attaccante, che ha un contratto in scadenza nel 2022, non è attratto dal progetto parigino.

Vuole giocare nel Real Madrid a tutti i costi, nonostante andare al Santiago Bernabéu non sia il passo migliore per le sue tasche. Si attendono giornate molto intense fino alla chiusura del mercato, il prossimo 31 agosto.

Il Real Madrid, più pessimista che ottimista nelle settimane precedenti, vede che una partita c'è, che è più vicina che mai al suo tanto atteso rinforzo. Se non fosse possibile nei prossimi giorni, la fiducia è piena, vista la resistenza dell'ex Monaco, per la stagione successiva.

"La Francia non è il miglior campionato del mondo, ma ho sempre sentito la responsabilità, da giocatore emblematico, di far crescere il campionato. In Brasile sono più festosi, in Francia più seri. Qui non è considerato bene mostrare le proprie passioni. La gente penserà che trascura il Psg perché gioca a poker. Penso che abbia iniziato a capirlo. All'inizio è stato difficile per lui, perché l'ha vissuto come un affronto. Quando è arrivato, hanno messo la sua faccia sulla Torre Eiffel e sei mesi dopo gli hanno chiesto perché gioca a poker. In Francia vogliono solo vederti giocare a calcio, sorridente".

Ad Esquire, Mbappè aveva evidenziato come non reputasse top la Ligue 1:

Si attendono sviluppi.