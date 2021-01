Atletico Madrid, ufficiale il sostituto di Diego Costa: Moussa Dembelé

Il Lione ha ceduto in prestito l'attaccante francese fino al prossimo giugno, acquistando a titolo temporaneo Slimani.

Diego Costa via dall' per l'ennesima volta e Colchoneros sulla porta per accogliere il nuovo attaccante. E' infatti ufficiale l'approdo alla corte di Simeone di Moussa Dembele, centravanti che arriva in prestito dal fino al prossimo giugno.

Dembele non sarà il titolare di Simeone nei prossimi mesi vista la presenza di Suarez, Joao Felix e Correa, ma proverà a ritagliarsi uno spazio importante nelle varie competizioni che l'Atletico Madrid ha intenzione di vincere, ovvero e .

Prestito da 1,5 milioni di euro e opzione di acquisto definitivo fissato a 33,5. A questi possono aggiungersi anche ulteriori 5 milioni di bonus, oltre al 10% sulla plusvalenza di un eventuale futuro trasferimento in caso di conferma all'Atletico Madrid.

Ceduto Dembele, il Lione ha anche annunciato l'arrivo di Islam Slimani, la scorsa stagione tra i più importanti interpreti al . L'attaccante algerino ha firmato un contratto di un anno e mezzo, in prestito dal fino al giugno 2022.