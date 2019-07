Atletico Madrid, ecco Trippier: ufficiale l'arrivo dal Tottenham

Kieran Trippier è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il club iberico ha confermato l’arrivo del difensore dal Tottenham.

L’ si conferma grande protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. Il club dei Colchoneros, dopo aver annunciato gli arrivi di Herrera, Saponjic, Renan Lodi, Felipe, Llorente e Joao Felix, chiude un’altra operazione importante: quella che porta alla corte di Simeone Kieran Trippier.

Ad annunciare la chiusura della trattativa con il è stato lo stesso club iberico attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

| Acuerdo con el @Spurs_ES para el traspaso de @trippier2.



󠁧󠁢󠁥El internacional inglés ha firmado su contrato para las 3 próximas temporadas



¡Bienvenido a la familia atlética!

https://t.co/ToPG7Tb7JC #BienvenidoTrippier #AúpaAtleti pic.twitter.com/mpgTuXAeq1 — Atlético de Madrid (@Atleti) 17 luglio 2019

“L’Atletico Madrid ed il Tottenham Hotspur hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Kieran Trippier. Il giocatore inglese, 28 anni, firma per le prossime tre stagioni”.

Considerato uno dei migliori terzini destri del calcio inglese, Trippier è cresciuto calcisticamente nel , squadra con la quale non ha però mai debuttato in Premier League. Con il Barnsley l’esordio ad alti livelli nella stagione 2010-11, ma la vera consacrazione è arrivata con il , compagine nella quale ha militato per quattro stagioni.

Approdato nel Tottenham nell’estate del 2015, nella scorsa stagione ha totalizzato 27 presenze in Premier, alle quali si aggiungono 1 in , 2 in EFL Cup ed 8 in (compresa la finale con il ).

Nella rosa di Simeone, che è stata fortemente rinnovata nel corso delle ultime settimane, prenderà il posto di Juanfran che ha annunciato l’addio ai Colchoneros dopo 8 stagioni.