Atletico Madrid, Lodi positivo: altri nove giocatori con anticorpi

Renan Lodi è positivo al Coronavirus: nell'Atletico Madrid ci sono anche altri nove giocatori che hanno sviluppato anticorpi, dunque immuni.

La è uno dei Paesi europei più colpiti dall'emergenza Coronavirus, ai livelli dell' per numero di contagiati: tra questi figura anche Renan Lodi, terzino in forza all' .

Il brasiliano, come rivelato nelle scorse ore dalla stampa spagnola, è risultato positivo ai test e con lui altri nove compagni di squadra che però hanno già sviluppato gli anticorpi, il che li rende immuni dal virus, come evidenziato dai test sierologici.

Lodi invece è ancora infetto, seppur sia ormai vicino alla fase della generazione degli anticorpi: attualmente è asintomatico e a breve sosterrà nuovamente il test PCR che, in caso di esito negativo, dovrà essere ripetuto dopo tre giorni per confermare l'eliminazione della carica virale.

L'Atletico Madrid, in pratica, ha confermato la positività del giocatore brasiliano attraverso i propri profili social:

"Renan Lodi vi manda un saluto da casa sua. Presto ti rivedremo in campo, Renan!".

[📸] @renan_lodi os manda un saludo desde su domicilio.

¡Muy pronto te veremos sobre el césped, Renan!

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/d9wneUtV1s — Atlético de Madrid (@Atleti) May 9, 2020

L'ex Athletico Paranaense aveva manifestato dei primi sintomi a inizio marzo, riferiti prontamente al club che si è mosso prendendo tutte le precauzioni del caso.

Nel frattempo, Lodi continuerà ad allenarsi tra le mura domestiche, al contrario degli altri nove che invece possono riprendere gli allenamenti a partire da oggi nella seduta programmata al centro sportivo dei 'Colchoneros'.