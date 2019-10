Atlético Madrid in apprensione: infortunio per Joao Felix

L'Atletico Madrid trema: nella gara contro il Valencia, Joao Felix è uscito per un infortunio alla caviglia. Probabile una forte distorsione.

L'Atlético Madrid in forte apprensione per le condizioni di Joao Felix. Il gioiello portoghese ha subito un infortunio nella sfida contro il che sarà da valutare nelle prossime ore.

Segui La Liga in diretta streaming su DAZN

Il classe 1999 si è fermato al 79' della gara giocata al Wanda Metropolitano dopo un contrasto con Dani Parejo. L'ex ha immediatamente chiesto i soccorsi, ma non è riuscito a rimanere in campo lasciando i suoi in 10, visto che Simeone aveva già terminato i cambi.

Nel dopo-gara (terminata col punteggio di 1-1) l'Atlético ha fatto sapere che Joao Felix ha subito una torsione alla caviglia destra. Gli esami nelle prossime ore sapranno stabilire con maggior precisione le condizioni.

Nelle prime sue 11 partite con la maglia dei 'Colchoneros' Joao Felix ha segnato 3 goal ed è spesso stato protagonista nel gioco offensivo dell'Atletico Madrid.

La sua assenza potrebbe essere una tegola non da poco, anche perché la squadra di Simeone ha trovato solo una vittoria nelle scorse 6 partite di , con 16 punti in 9 gare totali.