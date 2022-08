L'attaccante francese è stato impiegato dal "Cholo" Simeone nelle prime due giornate di Liga, ma con delle limitazioni.

Il suo ritorno, avvenuto all'ultimo giorno di mercato estivo del 2021, è stato caratterizzato dall'emozionante attesa per l'annuncio del trasferimento dal Barcellona, avvenuto poi in notturna: in ogni caso, l'Atletico Madrid ha festeggiato.

Un po' perché Antoine Griezmann, tra il 2014 e il 2019, è stato uno dei giocatori simbolo della formazione del "Cholo" Diego Pablo Simeone, un po' perché sembrava poter essere il profilo giusto per completare il reparto offensivo degli allora campioni di Spagna.

Per il Campione del Mondo con la Francia nel 2018, nella passata stagione 39 presenze e 8 reti in totale, con 3 mesi lontano dal campo per un infortunio muscolare, tra dicembre e febbraio. In ogni caso, poi, è quasi sempre stato impiegato da titolare.

In questa stagione, però, qualcosa è cambiato. Griezmann è rimasto in prestito all'Atletico, non tornando al Barcellona, dopo aver attivato la clausola per il rinnovo dell'accordo.

Ecco, proprio questa, però, potrebbe aver in qualche modo fatto partire un effetto domino che potrebbe a sua volta influire sull'impiego dell'attaccante francese: basta guardare i dati.

Nelle prime 2 giornate di Liga Griezmann è stato schierato sia contro il Getafe, partita in cui è andato in goal, che contro il Villarreal: in entrambi i casi per meno di 30 minuti.

Perché? Perché nell'accordo tra l'Atletico e il Barcellona è presente una clausola che prevede l'opzione dell'obbligo di riscatto, fissato a 40 milioni, se il giocatore dovesse disputare il 50% delle gare in cui sarà disponibile.

Per i Colchoneros, comunque, "Grizou" rimane un giocatore molto importante, motivo per cui i due club potrebbero sedersi a trattare una nuova tipologia d'accordo per venire incontro alla volontà dell'attaccante di giocare di più.

Per adesso, comunque, meno di 30 minuti contro il Getafe, entrato al posto di Thomas Lemar al 62', meno di 30 minuti contro il Villarreal, entrato al posto di Marcos Llorente al 62'. Il segnale sembra essere chiaro.