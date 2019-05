Atletico Madrid, Griezmann si schiera contro l'omofobia: "Se fossi gay, lo direi"

Griezmann si schiera apertamente contro l'omofobia nel mondo del calcio, prestando il proprio volto per la copertina della rivista 'Têtu'.

Nei giorni scorsi si è guadagnato diversi titoli di giornale dopo aver annunciato il suo addio all' a fine stagione, ora si è conquistato anche la prima pagina della rivista 'Têtu'. Antoine Griezmann si è infatti schierato apertamente a favore della lotta all'omofobia, prendendo parte a una campagna contro la discriminazione.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Griezmann ha voluto dare il proprio contributo a un'iniziativa che si prefigge lo scopo di aiutare quei calciatori che non riescono ad ammettere la propria omosessualità per paura dei giudizi altrui.

Una battaglia nella quale l'attaccante francese crede molto, come dimostrano le parole riportate nell'edizione che verrà pubblicata questo mercoledì della rivista che porta il suo volto in copertina.

"I calciatori non escono allo scoperto perché hanno paura di essere insultati. Se fossi gay, lo direi, anche se è più facile dire così quando non lo siamo".

In questo modo Griezmann ha voluto dimostrare il proprio appoggio a chi nel mondo del calcio non si sente a proprio agio, spingendolo a non vergognarsi del proprio essere e di manifestarsi apertamente per quello che è: un calciatore come tutti gli altri.