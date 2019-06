Atalanta, Zapata giura fedeltà: "Voglio restare e vincere"

Una straordinaria stagione con l'Atalanta e una Copa America da disputare da protagonista con la Colombia, Zapata ha solo un obiettivo: "Vincere".

28 goal in 48 presenze. Duvan Zapata è stato uno degli indiscussi protagonisti della magica annata dell', stagione che lo stesso attaccante colombiano ha ripercorso in una lunga intervista per 'La Gazzetta dello Sport'.

Con DAZN segui la Copa America IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I momenti caldi di una camminata trionfale, i goal più importanti, il mercato e gli obiettivi futuri sia con il club che in Nazionale. Zapata ha provato subito a mettere le cose in chiaro, confermando di volere rimanere all'Atalanta, perché il sogno è quello di vincere con la Dea.

"Voglio vincere con la Nazionale e con l'Atalanta. Sarebbe il massimo. Penso alla Dea, voglio restare. Qui sto benissimo e con i miei compagni abbiamo raggiunto un obiettivo storico. Tanto duro lavoro, ma che felicità...".

Il terzo posto conquistato in campionato e il diritto di giocare la prossima hanno infatti regalato ancora più entusiasmo a un ambiente già stregato da quanto fatto dalla squadra di Gian Piero Gasperini nel recente passato.

"La Champions ha un significato enorme, perché è l'ultimo step di un progetto iniziato ormai tre anni fa. Detto ciò, a [nella finale di Coppa contro la ] avrei vinto volentieri... Una delusione vera, per fortuna abbiamo ricominciato subito a correre. E oggi il popolo di Bergamo merita la Champions League. Ce la giocheremo, indipendentemente dall’avversario".

Prima di dare inizio a una storica stagione europea con la maglia dell'Atalanta, Zapata sarà però chiamato a giocarsi la Copa America con la sua (dal prossimo 14 giugno). Un altro trofeo che il bomber sudamericano ha già nel suo mirino.

"Adesso testa alla Colombia: vogliamo un'altra 'Copa' dopo quella conquistata nel 2001. Voglio sbloccarmi in Nazionale e, magari, festeggiare tutti insieme alla fine. La convocazione è una rivincita dopo l'esclusione da 2018, esserci era un obiettivo al quale tenevo tantissimo. Fu una bella botta, ma ormai è acqua passata. Oggi sono qui con la Selección, ed è ciò che conta".

Tornando a parlare di Atalanta, Zapata, infine, ha voluto ricordare i due momenti salienti della sua stagione in maglia nerazzurra. Un'annata che il colombiano non dimenticherà mai.