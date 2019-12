Atalanta-Verona 3-2: Di Carmine illude, Djimsiti lancia la Dea al 93'

Di Carmine porta in vantaggio due volte il Verona, l'Atalanta pareggia con Malinovskyi e Muriel, nel finale Djimsiti regala i tre punti alla Dea.

Goal e spettacolo all'Atleti Azzurri d' , dove l' soffre contro un ottimo e passa all'ultimo respiro in rimonta. Di Carmine fa doppietta, Malinovskyi e Muriel pareggiano due volte prima del goal decisivo di Djimsiti.

La squadra ospite si presenta subito brillante rispondendo con pericolosità a ogni offensiva, ma la prima grande palla goal capita sul sinistro di Muriel, che non sfrutta il brutto disimpegno della difesa avversaria e si fa ipnotizzare da Silvestri. Al 23' la doccia gelata per il pubblico di casa: sugli sviluppi di una rimessa laterale Di Carmine sorprende tutti e insacca alle spalle di Gollini, tra le furiose proteste nerazzurre per la presenza di due palloni in campo con due giocatori gialloblù sulla linea laterale.

L'Atalanta reagisce con la solita velocità di Gomez e la profondità di Muriel, ma il Verona porta sempre molti uomini nella metà campo avversaria quando riparte. Gasperini perde Ilicic per infortunio e gioca la carta Malinovskiy, che si rivela subito protagonista trovando il pari prima dell'intervallo: un vero e proprio bolide all'incrocio lascia immobile il portiere e porta le squadre sull'1-1.

Nella ripresa la gara si mantiene equilibrata, ma il Verona colpisce ancora con un contropiede da manuale: Lazovic buca la difesa e serve un comodissimo pallone a Di Carmine, che deve solo appoggiare la doppietta.

I padroni di casa reagiscono immediatamente e al 61' Faraoni stende Hateboer in area: l'arbitro rivede l'azione con il supporto del VAR e assegna il penalty, perfettamente trasformato da un lucidissimo Muriel.

Nel finale di gara Gomez prende in mano la manovra offensiva e ingaggia un duello personale con Silvestri, mentre Dawidowicz rimedia il secondo rosso per un fallo tattico su Barrow. Il muro gialloblù si spezza solo al 93', quando i tre difensori centrali confezionano la rete di Djimsiti sugli sviluppi di un calcio da fermo.

IL TABELLINO

ATALANTA-VERONA 3-2

MARCATORI: 23' Di Carmine, 44' Malinovskyi, 57' Di Carmine, 64' Muriel rig., 93' Djimsiti

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler (55' De Roon), Castagne; Gomez; Ilicic (28' Malinovskyi), Muriel (77' Barrow). All. Gasperini.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti (46' Empereur); Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina (79' Verre), Zaccagni; Di Carmine (87' Adjapong). All. Juric.

ARBITRO : Valeri

AMMONITI : Hateboer, Veloso, Bocchetti, Zaccagni, Dawidowicz

ESPULSI : Dawidowicz