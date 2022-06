L’Atalanta vende Bosko Sutalo: è ufficiale il passaggio alla Dinamo Zagabria

Il difensore classe 2000 ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Verona. Lascia Bergamo dopo due anni e mezzo e 16 presenze.

Dopo due anni e mezzo tra Atalanta e Verona, Bosko Sutalo lascia in Italia per fare ritorno in Croazia. La Dinamo Zagabria ha ufficializzato l’ingaggio del entrale difensivo classe 2000 che ha firmato un contratto quinquennale.

Sutalo era stato portato in Italia nel gennaio 2020 proprio dall’Atalanta, che lo aveva prelevato dall’Osijek. In un anno e mezzo con la Dea ha raccolto 16 presenze e un goal in Coppa Italia contro il Cagliari.

Nell’ultima stagione, in prestito al Verona, allenato dal connazionale Igor Tudor è riuscito ad aumentare il suo minutaggio totalizzando 25 presenze, pur senza essere mai un titolare in pianta stabile.

Secondo ‘Sportske Novasti’ l’operazione dovrebbe portare nelle casse della Dea circa 4 milioni di euro. Per la Dinamo è un acquisto record: solo Marko Rog è stato pagato di più nella storia del club.

Per Sutalo dunque il ritorno a casa dopo l’esperienza italiana. Il classe 2000 è anche capitano della Croazia Under 21 e punta a fare il salto tra i grandi.