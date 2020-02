Atalanta-Valencia 4-1: la Dea cala il poker, Hateboer devastante

Un'Atalanta da sogno batte il Valencia nell'andata degli ottavi di Champions League: doppietta per Hateboer, in goal anche Freuler e Ilicic.

La favola non finisce, anzi, prosegue a gonfie vele e si prepara al lieto fine. L' di Gasperini domina contro il e porta a casa un 4-1 sorprendente, che sancisce e timbra il valore della Dea anche in Europa, in un palcoscenico blasonato come l'ottavo di finale di . Hateboer autentico mattatore.

2004 - Prima dell’Atalanta, l’ultima squadra italiana ad aver segnato almeno quattro gol in un match di Champions League contro un’avversaria spagnola è stata l’ , 5-1 proprio contro il Valencia, nell’ottobre 2004. Nerazzurri.#AtalantaVCF — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 19, 2020

L'Atalanta parte forte, come sua consuetidine, e schiaccia subito il Valencia senza sentire la pressione dell'evento. Al 7' la prima palla-goal della partita, con la Dea che sfiora il goal del vantaggio con un mancino piazzato di Pasalic a tu per tu con Domenech: lo spagnolo compie un miracolo. Ma è solo questione di tempo: dopo 16 minuti Gomez pesca Hateboer sul palo opposto, il suo tiro finisce in fondo al sacco senza replica da parte di Domenech.

Il Valencia si sveglia soltanto dopo la mezz'ora di gioco, con un legno colpito da Ferran Torres sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto a sorpresa. Poco dopo Guedes sfiora nuovamenta la rete del pareggio, con un tiro-cross che sorprende la difesa bergamasca ma non trova un compagno pronto in area. La squadra di Albert Celades fallisce quindi le proprie occasioni e a pochi minuti dalla fine del primo tempo, Josip Ilicic fa impazzire la difesa avversaria e con un destro secco batte il portiere del Valencia dal limite dell'area. Una perla.

Il secondo tempo comincia sempre sotto il dominio dell'Atalanta, che in rapida successione trova il terzo ed il quarto goal con la pennellata da fuori area di Freuler e la percussione di Hateboer a campo aperto: l'olandese oggi è un vero e proprio treno. Il Valencia è totalmente allo sbando ma l'ingresso in campo di Cheryshev scuote gli spagnoli. Il russo trova subito il goal del 4-1 e la squadra di Celades si rende pericolosa in più occasioni, ma Gollini ed il muro difensivo della Dea chiudono le porte a tutti gli avversari. Nel finale gli uomini di Gasperini sfiorano il pokerissimo con Zapata a più riprese, ma il punteggio resta fisso sul 4-1.

IL TABELLINO

Atalanta-Valencia 4-1

Marcatori: 16' Hateboer, 42' Ilicic, 57' Freuler, 63' Hateboer, 66' Cheryshev

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara (75' Zapata); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (91' Tameze); Ilicic, A. Gómez (81' Malinovskyi).

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhabi, Mangala, Gayá; Ferrán Torres, Kondogbia, Dani Parejo, Soler; M. Gómez (73' Gameiro), Guedes (64' Cheryshev).

Ammoniti: Toloi

Espulsi:-

Arbitro: Oliver