Gasperini ha un nuovo attaccante: Hojlund è ufficialmente dell'Atalanta

La Dea annuncia un colpo nel reparto offensivo, portando a casa il talentuoso centravanti danese classe 2003 dello Sturm Graz.

Gian Piero Gasperini era stato molto chiaro, in sede di conferenza stampa, nelle scorse settimane: l'Atalanta ha bisogno di un attaccante. Detto, fatto: la Dea ufficializza un nuovo colpo in avanti.

Arrivato a Bergamo nella giornata di venerdì, Rasmus Hojlund dopo aver sostenuto le visite mediche e firmato il contratto è diventato un nuovo giocatore nerazzurro.

"Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dallo Sturm Graz del calciatore Rasmus Højlund".

Classe 2003 cresciuto nel Copenaghen, nella scorsa stagione si è trasferito allo Sturm Graz, con cui è cresciuto ulteriormente: la Dea lo ha seguito e lo ha ingaggiato.

Si tratta di un investimento importante per l'Atalanta, che per acquistare il giovane dagli austriaci ha messo sul piatto circa 17 milioni di euro.

In patria è stato in più circostanze paragonato a Erling Haaland, ma chiaramente il campo dirà se si tratta di un giocatore che potrà seguire le orme dell'attaccante del Manchester City.

Di sicuro, comunque, all'Atalanta troverà spazio per crescere, affiancandosi a Luis Muriel e Duvan Zapata: alto 1 metro e 90 rappresenta senz'altro un'alternativa importante anche dal punto di vista del gioco per Gasperini, che finalmente avrà il suo attaccante.

Già nel giro della Nazionale danese, in questo avvio di stagione in Austria ha messo a segno 6 goal in 8 presenze tra Bundesliga, coppa e preliminari di Champions League. Un buon biglietto da visita.