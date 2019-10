Atalanta-Udinese 7-1: 'Dea' da sogno', Muriel fa tripletta

L'Atalanta massacra l'Udinese al 'Gewiss Stadium': 7-1 con tripletta di Muriel che si porta a casa il pallone. In goal anche il classe 2002 Traoré.

L' si riprende alla grande dopo la batosta di Champions contro il : travolta l' con sette 'sberle' che avrebbero anche potuto essere di più se solo Musso non avesse blindato la porta. Nerazzurri terzi a -3 dalla capolista.

Le fatiche europee si fanno inizialmente sentire per gli uomini di Gasperini che vanno sotto: Kjaer si fa soffiare la palla da Okaka che è chirurgico nel piazzarla alle spalle di Gollini. Dopo un breve periodo di assestamento, parte l'ondata nerazzurra: contropiede orchestrato da De Roon che serve Ilicic, il cui rasoterra è vincente (lunga valutazione in sala VAR sulla posizione dello sloveno). Opoku la combina grossa: fallo ingenuo su Ilicic, secondo giallo per lui e rigore per l'Atalanta che Muriel non sbaglia.

8 - Luis #Muriel è il secondo giocatore nella storia dell'Atalanta ad aver realizzato almeno otto reti nelle prime nove gare giocate dalla squadra in una stagione di , dopo Karl Aage Hansen (nove gol) nel 1949/50. Killer.#AtalantaUdinese #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 27, 2019

Sul finire del primo tempo - dopo l'annullamento di un penalty concesso per presunto fallo di mano di Becao - c'è spazio per il tris bergamasco con lo scatenato Ilicic che ribadisce in rete di sinistro risolvendo una mischia.

Lo show dell'Atalanta non è di certo finito qui: Gomez apre il rubinetto degli assist per Muriel - abile a trovare la stoccata sul primo palo - e Pasalic, che aumentano il pesante passivo per l'Udinese. Ilicic scheggia la traversa col suo proverbiale sinistro, Musso migliora il suo voto in pagella con quattro grandi interventi.

Il punteggio assume proporzioni di carattere tennistico: Samir interviene in ritardo su Muriel disturbandolo al momento del tiro, per Maresca è ancora rigore che il colombiano trasforma, portandosi a casa il pallone. Gollini è attento sulla bordata di Fofana, deviandola sulla traversa. C'è gloria anche per il classe 2002 Amad Traoré, fratello del centrocampista del , all'esordio in Serie A.

IL TABELLINO

ATALANTA-UDINESE 7-1

Marcatori: 11' Okaka (U), 21', 43' Ilicic (A), 35' rig., 47', 75' rig. Muriel (A), 52' Pasalic (A), 83' Traoré (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti (52' Malinovskyi), Kjaer; Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne; Gomez (65' Barrow); Ilicic (77' Traoré), Muriel. All. Gasperini

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Opoku, Mandragora, Jajalo (84' Walace), De Paul (63' Fofana), Sema; Lasagna, Okaka (46' Pussetto). All. Tudor

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Djimsiti (A), Samir (U), Hateboer (A)

Espulsi: Opoku (U) per somma di ammonizioni