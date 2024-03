Atalanta-Sporting in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Europa League?

Atalanta e Sporting cercano l'accesso ai quarti di Europa League dopo l'1-1 dell'andata: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Una settimana dopo l'1-1 scaturito nel match d'andata giocato a Lisbona, Atalanta e Sporting si ritrovano per decidere chi approderà ai quarti di finale di Europa League e chi invece verrà eliminato.

Sia la formazione nerazzurra che quella portoghese devono vincere per qualificarsi direttamente al 90'. In caso di pareggio con qualsiasi risultato, considerato che nelle coppe europee i goal segnati in trasferta non valgono più doppio, la gara proseguirà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Dove e quando si giocherà Atalanta-Sporting di Europa League? Dove vedere la partita in tv e streaming? Tutte le informazioni.

ATALANTA-SPORTING IN DIRETTA GIOVEDÌ 14 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Atalanta-Sporting Competizione Ottavi Europa League Data 14 marzo 2024 Orario 21:00 Stadio Gewiss Stadium (Bergamo)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SPORTING

Holm torna titolare dopo aver saltato per squalifica la Juventus in campionato. De Roon ed Ederson favoriti per giocare in mezzo al campo, ma spera anche Pasalic. In attacco dovrebbe esserci Lookman, con Scamacca e Miranchuk in panchina.

La novità più importante nello Sporting è il ritorno da titolare del bomber Gyokeres, inizialmente in panchina all'andata. In porta ancora l'ex juventino Israel, in mezzo al campo l'ex leccese Hjulmand.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao.

ATALANTA-SPORTING: IL CONFRONTO

Atalanta e Sporting si sono affrontate più volte nelle coppe europee, compresi i quarti di finale della Coppa delle Coppe 1988: bilancio leggermente favorevole ai bergamaschi.