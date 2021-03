Atalanta-Spezia, le formazioni ufficiali: Ilicic con Muriel

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Spezia: Ilicic in coppia con Muriel, Pasalic sulla trequarti. Tra i liguri c'è il ritorno di Zoet tra i pali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA-SPEZIA

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Maggiore, Ricci, Sena; Verde, Nzola, Gyasi.

Gasperini lascia Zapata in panchina e si affida al tandem Ilicic-Muriel in avanti, con il supporto di Pasalic sulla trequarti. De Roon e Freuler solita coppia in mezzo al campo, Maehle e Gosens esterni. Riposo per Romero: tra Toloi e Djimsiti gioca Palomino. Sportiello ancora una volta preferito a Gollini.

Italiano schiera Zoet tra i pali in virtù della positività al Coronavirus di Provedel e dell'infortunio di Krapikas. Retroguardia con Vignali e Marchizza sulle corsie laterali, Ismajli ed Erlic al centro. Ricci in cabina di regia, coadiuvato da Maggiore e Sena. Verde, Nzola e Gyasi nel tridente offensivo.