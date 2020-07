Atalanta-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Ilicic titolare

Gasperini sceglie Toloi e Pasalic titolari, fuori Muriel e Malinovskyi. Sampdoria con Depaoli sulla fascia, in attacco c'è Gabbiadini.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini.

L'articolo prosegue qui sotto

Cadute e , l' ha la grande possibilità di avvicinarsi al secondo posto e magari sperare addirittura qualcosa in più in vista del big match contro i bianconeri. Di fronte i blucerchiati a caccia di punti salvezza per scappare dalla zona calda.

Altre squadre

Gasperini sceglie Zapata prima punta, supportato da Ilicic e Gomez: fuori Malinovskyi e Muriel. Hateboer e Gosens sono gli esterni di centrocampo, con Freuler e Pasalic interni. Davanti a Gollini ci sono Caldara, Djimsiti e Toloi in virtù della squalifica di Palomino. Panchina per Castagne e De Roon.

Ranieri risponde con un difensivo 4-5-1 in cui Gabbiadini sarà l'unica punta. Thorsby, Linetty Ekdal in mezzo, sulle fasce giocano dal 1' Depaoli e Jankto. In porta c'è Audero, difeso da Bereszynski, Yoshida, Colley e infine Murru.