L'Atalanta affossa la Salernitana con otto goal: in Serie A non accadeva dal 1996

L'Atalanta è la prima squadra a segnare 8 goal in Serie A nel 21° secolo: nel 1996 l'8-2 rifilato dall'Inter al Padova.

L'Atalanta torna a far paura in un 2023 iniziato sotto una buonissima stella: seconda vittoria consecutiva per i bergamaschi, senza pietà nel sommergere la malcapitata Salernitana con addirittura otto goal all'attivo.

8-2 il risultato finale, impresa che all'Atalanta non era mai riuscita in un match di Serie A: il massimo di reti realizzate nei 90 minuti era stato di sette, primato rivisto verso l'alto alla luce della straordinaria prestazione offerta al 'Gewiss Stadium'.

La 'Dea', peraltro, è la prima squadra a segnare otto goal in un singolo incontro di Serie A nel 21° secolo: per trovare un'altra squadra capace di portare a termine tale impresa bisogna andare indietro nel tempo fino al 14 aprile 1996.

Quel giorno fu l'Inter ad essere debordante ai danni del Padova, poi retrocesso: i nerazzurri milanesi (trascinati da una tripletta di Marco Branca) umiliarono i veneti con un altro 8-2, ricordato ancora oggi per la bella rovesciata di Paul Ince, valevole per il momentaneo 4-1.

Per l'Atalanta una bella soddisfazione in un periodo decisamente favorevole, che sembra aver rilanciato la squadra di Gasperini in ottica qualificazione alla prossima Champions League: con una confidenza offensiva così concreta, sognare in grande è più che lecito.