Atalanta da record: eguagliata la migliore vittoria in Serie A

Con il 7-1 all'Udinese l'Atalanta eguaglia la sua vittoria più larga in Serie A: stesso risultato con la Triestina nel lontano 1952.

L' ha già dimenticato l'amarezza europea: la medicina è rappresentata dalle sette reti con cui è stata spazzata via l' , che potevano anche essere di più se si considerano le decine di occasioni create dalla squadra di Gasperini.

Solo Musso ha evitato un passivo molto più pesante e che la 'Dea' non migliorasse il proprio record relativo al successo più largo in : quello di oggi ha eguagliato il precedente risalente a giugno 1952.

Allora fu la Triestina ad essere battuta con un perentorio 7-1: un calcio d'altri tempi replicato in un contesto in cui goleade del genere non sono usuali, soprattutto nel campionato italiano.

L'Atalanta si conferma con il miglior attacco del torneo: ora sono diventate 28 le reti realizzate, con una media da urlo di 3,1 a partita. Nonostante questi numeri strepitosi, Gasperini vola basso e preferisce non parlare di sogno Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni a 'Sky Sport'.