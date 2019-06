Atalanta Primavera-Inter Primavera in tv e streaming: dove vederla

L'Atalanta Primavera si gioca il titolo nella finale Playoff contro l'Inter Primavera, che ha vinto il campionato negli ultimi due anni.

L' Primavera, capolista nella regular season, si giocherà il titolo nella finale dei Playoff contro i Campioni d' in carica dell' Primavera.

L'Inter Primavera infatti ha vinto gli ultimi due campionati e si è conquistata la possibilità del tris battendo con un netto 3-0 la Primavera in semifinale.

L'Atalanta Primavera, che non conquista il titolo dal 1997/98, invece ha eliminato il Primavera vincendo 4-3 dopo i tempi supplementari.

La finale dei Playoff Primavera si gioca in gara unica allo stadio 'Ennio Tardini' di , in caso di parità al 90' ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA PRIMAVERA-INTER PRIMAVERA

Atalanta Primavera-Inter Primavera si gioca venerdì 14 giugno 2019 allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma, il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE ATALANTA PRIMAVERA-INTER PRIMAVERA IN TV E STREAMING

Atalanta Primavera-Inter Primavera verrà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre, canale 225 del satellite).

Inoltre sarà possibile vedere Atalanta Primavera-Inter Primavera in diretta sul sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PRIMAVERA-INTER PRIMAVERA

ATALANTA (4-2-3-1): Ndiaye; Zortea, Okoli, Heidenreich, Brogni; Da Riva, Ta Bi; Peli, Kulusevski, Cambiaghi; Piccoli.

INTER (3-5-2): Dekic; Zappa, Nolan, Rizzo; Grassini, Schirò, Pompetti, Gavioli, Corrado; Salcedo, Colidio.