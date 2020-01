Atalanta-Parma 5-0: è ancora show a Bergamo, crociati travolti

L'Atalanta riprende da dove aveva finito: 5-0 senza appello al Parma. Ilicic sugli scudi con una doppietta. Nel finale si rivede anche Duvan Zapata.

Nuovo anno, vecchia . I nerazzurri avevano chiuso il 2019 con un roboante 5-0 sul e cominciano il 2020 allo stesso modo: asfaltando il . Al Gewiss Stadium non c'è storia: 5-0 è il risultato finale di una gara già ampiamente indirizzata nel primo tempo è di 3-0.

Nei primi 10 minuti gli emiliani riescono a tenersi in partita con un paio di ripartenze pericolose - nonostante le diverse assenze pesanti in attacco, soprattutto di Gervinho. Manca però cinismo e freddezza nel gestirle. Sportiello, schierato al posto di Gollini, non è mai chiamato a parate complicate.

Non è per niente freddo il Papu Gomez, anzi è bollente: all'11' scarica un sinistro di potenza e precisione all'incrocio dei pali dai 25 metri e sblocca una partita che si mette in discesa per la 'Dea'. Sepe riesce a tenere in piedi i suoi con tre parate su Ilicic, ma deve arrendersi a Freuler dopo la mezz'ora, al termine di un'azione tutta palla a terra.

Anche, rabbioso per la prima metà del primo tempo, torna a sorridere e si tranquillizza, a maggior ragione dopo il 3-0 firmato daa ridosso dell'intervallo. Il secondo tempo è di pura accademia per i bergamaschi, che trovano altri due goal spettacolari con il solitoe riabbracciano Duvan Zapata dopo tre mesi. D'Aversa invece ritrova Inglese, ma non cambia l'esito di un match dominato dai nerazzurri. È sempre Atalanta-show, anche nell'anno nuovo.

IL TABELLINO

ATALANTA-PARMA 5-0

MARCATORI: 11' Gomez, 34' Freuler, 43' Gosens, 60' e 71' Ilicic.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 6.5, Palomino 6.5, Djimsiti 6.5; Hateboer 6, de Roon 6.5, Freuler 7, Gosens 7; Gomez 7.5 (78' Malinovskyi); Ilicic 8 (84' Traoré), Muriel 6.5 (72' Zapata 6.5). All. Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Darmian 5, Iacoponi 4, Bruno Alves 4, Pezzella 4; Grassi 5 (78' Brugman), Hernani 4.5, Barillà 4.5; Kulusevski 5, Kucka 4.5 (57' Laurini 5), Sprocati 4.5 (46' Inglese 5). All. D'Aversa

ARBITRO: Pasqua

AMMONITI: Barillà, Gomez, Pezzella, Kucka, Freuler, Hernani.

ESPULSI: -